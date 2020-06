Freitag, 05. Juni 2020

Stadt Höxter will Stadthallen-Pacht neu ausschreiben

Eine der letzten großen Veranstaltungen in der Stadthalle vor dem Corona-Lockdown waren die Höxteraner Bautage. Foto: beb

Höxter. Bekommt die Residenz Stadthalle Höxter einen neuen Pächter? In einer Pressemitteilung hat der aktuelle Stadthallenpächter Kai-Daniel Schmidt mitgeteilt, dass die Stadt Höxter den Vertrag mit ihm nicht verlängern will. Der Pachtvertrag soll zum 1. Februar 2021 neu ausgeschrieben werden. Das hat der Rat in seiner letzten Sitzung beschlossen. Den seit 2015 mit Schmidt laufenden Vertrag hat der Rat nicht verlängert. Höxter Bürgermeister Alexander Fischer hat inzwischen die Entscheidung Kai-Daniel Schmidt in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. Hintergrund der Entscheidung der Stadt sei, dass jetzt die Zeit sei, für die Landesgartenschau zu planen. Schmidt wird durch diese Entscheidung vor große wirtschaftliche Probleme gestellt. (fhm)