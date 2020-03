Dienstag, 10. März 2020

Stadt Holzminden ändert Fundtiervertrag mit Tierschutzverein

Der Vertrag soll unabhängig von der Betriebsgenehmigung für den Allernbusch (Foto) gelten. Foto: spe

Holzminden. Noch einmal geändert werden musste der erst im Dezember vom Rat beschlossenen Fundtiervertrag zwischen Stadt Holzminden und dem Tierschutzverein Holzminden-Höxter. Der Verein hatte die Änderung beantragt mit dem Wunsch, die Zahlungsverpflichtung nicht an die Betriebsgenehmigung für den neuen Standort Allernbusch zu koppeln. Das Tierheim erfüllt eine Pflichtaufgabe der Gemeinden. Der Umbau des „Tannenhofes“ am Allernbusch hat noch nicht begonnen, der Fundtiervertrag soll davon unabhängig in Kraft treten rückwirkend zum 1. Januar 2020. Das Tierheim könne die neuen Verträge auch am alten Standort Ziegeleiweg erfüllen, bis die Betriebsgenehmigung für den Allernbusch vorliegt. (spe)