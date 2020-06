Mittwoch, 24. Juni 2020

Stadt Holzminden beantragt Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm 2021

Eine schöne Hausfassade aus ortstypischem Wesersandstein, mitten in der Holzmindener Innenstadt. Foto: spe

Holzminden. Die Stadt Holzminden will sich wieder verstärkt um die Altstadt kümmern und in zwei Gebieten die städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen „Alststadt-Wohnen Holzminden Nord und Süd“ durchführen. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen und beantragt die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm 2021. Es geht dabei um Fördermittel. Der Rat beschloss hierfür außerdem zwei sogenannte integrierte teilräumliche Stadtentwicklungskonzepte mit Maßnahmen- und Finanzierungskonzept als Grundlage für die folgenden Verfahrensschritte. Die Stadt Holzminden erklärt sich dazu bereit, „den durch Einnahmen und durch Städtebauförderungsmittel des Landes nicht gedeckten Teil der Ausgaben für die Finanzierung der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen aufzubringen und den Haushaltsplänen der kommenden Jahre entsprechend bereitzustellen“.

Mit den Ratsbeschlüssen wird die „Bedeutung der Innenstadt für die Entwicklung einer zukunftsfähigen Gesamtstadt untermauert“. Den Antrag auf Aufnahme in das Förderprogramm „Lebendige Zentren“ im Projektjahr 2021 hat die Verwaltung fristgerecht zum 1. Juni gestellt. Alice Werner aus der Bauabteilung der Stadt erläuterte im Rat Sachstand und Verfahrensschritte. (spe)

