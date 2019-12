Freitag, 13. Dezember 2019

Stadt Holzminden beteiligt sich an Bürgergenossenschaft, die sucht Vorzeigeobjekt

In der Holzmindener Innenstadt ist die Bürgergenossenschaft auf der Suche nach Objekten. Foto spe

Holzminden. Die Stadt Holzminden beteiligt sich an der Bürgergenossenschaft Holzminden in Höhe von bis zu 50.000 Euro, maximal mit 40 Prozent. Das hat der Rat der Stadt Holzminden beschlossen. Die Anteile sollen zur Sicherstellung der Einhaltung dieser Höchstgrenze kontinuierlich angepasst werden. Bei einem derzeitigen Wert der Genossenschaftsanteile von 49.000 Euro entspricht dies momentan knapp 33.000 Euro. Der Vorstand der Mitte September gegründeten Bürgergenossenschaft hatte ursprünglich einen sogenannten verlorenen Zuschuss in Höhe von einmalig 75.000 Euro als Anschubfinanzierung beantragt. Von diesem Geld sollte möglichst schnell ein leerstehendes und sanierungsbedürftiges Wohngebäude in der Innenstadt gekauft, saniert und anschließend vermietet werden. Der Rat entschied sich für einen Vorschlag der Stadtkämmerin. Die Bürgergenossenschaft ist dankbar für die Initiative der Stadt und derweil auf der Suche nach dem ersten Kaufobjekt in der Innenstadt – es soll ein „Vorzeigeobjekt“ werden und schnell damit losgehen. Bei einem Rundgang durch die Innenstadt haben Vorstand und Aufsichtsrat am letzten Wochenende eine Bestandsaufnahme gemacht, sich erste Häuser ausgeguckt. (spe)

