Mittwoch, 17. Juni 2020

Stadt Holzminden erklärt Ablehnung: Kein Parkausweis für Rollstuhlfahrerin

Karin Kaminsky-Meyer bekommt keinen Parkausweis für erleichtertes Parken. Foto: fhm

Holzminden. Karin Kaminsky-Meyer versteht es einfach nicht. Die Frührentnerin aus Holzminden kann nicht nachvollziehen, warum Gesetze und Vorschriften so wirklichkeitsfremd und einfach nur widersinnig sind. Die 64-Jährige hat große gesundheitliche Probleme, sie hat schon viel durchgemacht. Sie hat viele Wirbelsäulen-Operationen ertragen müssen, ihre Wirbelsäule wurde versteift, Implantate wurden in Armen und Beinen eingesetzt. Auch an ihren Gelenken wurden mehrere Operationen durchgeführt. Karin Kaminsky-Meier leidet an chronischer rheumatoider Polyarthritis. Allein in den vergangenen zehn Jahren erlebte sie 24 Operationen und Rehabilitationsmaßnahmen. Eine Heilung gibt es nicht, nur eine Linderung der aktuellen Situation kann das Ziel der Maßnahmen sein.

Oftmals ist Karin Kaminsky-Meyer auf den Rollstuhl angewiesen, wenn sie vor Schmerzen nicht mehr gehen kann. Die Frührentnerin hat einen Schwerbehindertenausweis, der eine Behinderung von 100 Prozent feststellt, dazu sind in dem Dokument die Merkzeichen „G“ (gehbehindert) und „B“ (Begleitperson) eingetragen. Außerdem ist dort eine Funktionsstörung an den unteren Gliedmaßen von 70 Prozent ausgewiesen. Im Frühjahr stellte sie beim Ordnungsamt Holzminden einen Antrag auf Ausstellung eines orangefarbenen Parkausweises für erleichtertes Parken. „Ich wollte keine Sonderrechte für mich. Nur wenn ich wieder auf den Rollstuhl angewiesen bin und in die Stadt gebracht werden muss, hilft ein solcher Parkausweis und es macht es erträglicher.“

Doch bei der Stadt erlebte sie eine Überraschung. Ihr Antrag wurde abgelehnt. Karin Kaminsky-Meyer war fassungslos. „Aber ich kann doch oft nicht mehr laufen, ich brauche den Rollstuhl“, sagte sie. Bei der Stadt Holzminden erklärte man ihr die Ablehnung. Der Gesetzgeber hat genaue Maßgaben und Werte festgesetzt, ab wann ein solcher Ausweis für erleichtertes Parken ausgestellt werden kann. Die Stadt dürfe nicht von den Vorschriften abweichen, machte Jürgen Daul deutlich. Man habe in der Verwaltung nach Möglichkeiten gesucht, einen Weg zu finden und wolle Karin Kaminsky-Meyer gerne zur Seite stehen, sicherte Bürgermeister Daul der Holzmindenerin in einem Brief zu. (fhm)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 17. Juni