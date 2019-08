Donnerstag, 15. August 2019

Stadt Holzminden findet keinen Projektsteuerer für die Erlebniswelt

Es steht plötzlich ein großes Fragezeichen hinter der Erlebniswelt. Museoconsult

Holzminden. Von „Schock“, „Supergau“ und „Desaster“ ist die Rede, und guter Rat ist plötzlich buchstäblich teuer. Die Zeit drängt immens, will die Stadt Holzminden bis zu 2,7 Millionen Euro Fördergelder für die Erlebniswelt Düfte und Aromen einstreichen. Dafür müssten alle Bauten und Gegenstände bis 30. Juni 2022 fertiggestellt sein. Dieses Ziel scheint nach den neuesten Nachrichten in weite Ferne gerückt: Die Stadt Holzminden findet keinen Projektsteuerer! Alle angeschriebenen und um Abgabe eines Angebots gebetenen Fachbüros winken ab – der vorgegebene Zeitplan scheint ihnen unrealistisch, „zu heiß“, wie Baudezernent Jens-Martin Wolff am Mittwochabend in den gemeinsam tagenden Ausschüssen für Bauen und für Tourismus erklären musste. Unter den vorgegebenen Bedingungen will kein Fachplaner den Job übernehmen. Das könnte schon zu einem unerwartet sehr frühen Zeitpunkt der Todesstoß für das „Leuchturmprojekt“ sein. Oder die Stadt investiert weit über vier Millionen Euro (ohne Betriebskosten) allein aus eigenen Mitteln in die Erlebniswelt. Oder gibt es doch noch eine Lösung, die Projekt und Fördergelder retten kann? Die Entscheider müssen sich neu positionieren. (spe)

