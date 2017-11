Freitag, 24. November 2017

Stadt Holzminden gibt vier Millionen Euro für den Schulringtausch

In das Schulzentrum Liebigstraße sollen das Campe-Gymnasium und die Kreisvolkshochschule umziehen.

Holzminden. Die Stadt Holzminden unterstützt den Schulträger Landkreis Holzminden bei der baulichen Entwicklung der Schulen im Sekundarbereich innerhalb des Stadtgebietes Holzminden mit einer Zuwendung in Höhe von maximal vier Millionen Euro. Das hat der Rat der Stadt Holzminden einstimmig beschlossen, konkretisierte und aktualisierte damit seine Beschlüsse aus dem Juli und Dezember 2015. Am 20. September hatte der Landkreis um Mitteilung gebeten, ob die Zusage für die vier Millionen Euro auch für den Neubau einer dreizügigen Oberschule am Standort Billerbeck weiterhin Gültigkeit habe. Die Antwort lautet nun: Ja! (spe)

