Donnerstag, 07. Dezember 2017

Stadt Holzminden investiert in die Kinder

Die letzte große Baumaßnahme im Bereich der Kinderbetreuung war der Krippenanbau der Kita Südstadt.

Holzminden. Zur zukünftigen Deckung des Bedarfs an Kindertagesbetreuung im U3- und Ü3-Bereich in der Stadt Holzminden hat der Stadtrat die Umsetzung mehrerer vom Fachamt erarbeiteten Maßnahmen beschlossen: Die Erweiterung der Kita Birkenweg um eine U3-Gruppe 2018 und 2019, die Erweiterung der Kooperation mit der Johanniter Unfallhilfe über zusätzliche U3- und Ü3-Plätze in der Betriebskita „Grashüpfer“ 2018, die Erweiterung der Kita der Lebenshilfe um eine Ü3-Gruppe im Jahr 2018 und den Erhalt der vierten Ü3-Gruppe in der Kita Neue Straße in den Jahren 2019 und 2020. (spe)

Lesen Sie mehr im TAH vom 08.12.17