Dienstag, 09. Juli 2019

Stadt Holzminden: Keinerlei Überlegungen...

Die FTZ soll bleiben wo sie ist. Foto: spe/Archiv

Holzminden. In der Sitzung des Rates der Stadt Holzminden am 2. Juli wurde ein Beschluss des Verwaltungsausschusses mitgeteilt, wonach die Verwaltung unter anderem beauftragt wurde, in einer Grundstücksangelegenheit eine gemeinsame Verwirklichung der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises mit dem Neubau eines Feuerwehrgerätehauses der Stadt Holzminden zu verhandeln, soweit die Standortprüfung im neuen Brandschutzbedarfsplan den Standort an dieser Stelle ermöglicht (der TAH berichtete). „Diesen Beschluss des Verwaltungsausschusses nahm die Stadt Holzminden zum Anlass, sich beim Landkreis Holzminden nach dem aktuellen Stand zu erkundigen. Daraufhin erhielt sie vom Landkreis Holzminden die Aussage, dass es keinerlei Überlegungen gibt, die Feuerwehrtechnische Zentrale des Landkreises Holzminden in das Baugebiet ,Im Sieken‘ zu bringen“, heißt es in einer Presseerklärung der Stadt Holzminden vom 9. Juli, im Auftrag übersandt von Christina Augustin, Juristin der Stadt Holzminden.