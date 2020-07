Freitag, 10. Juli 2020

Stadt Holzminden rüstet 2.900 Straßenlampen auf LED-Technik um

Präsentieren einen LED-Lampenkopf, von links: Stephan Reinisch, Jan Christoph, Bürgermeister Jürgen Daul und Martin Lammert. Fotos: spe

Holzminden. Mit einem Hubsteiger der Stadtwerke Holzminden geht es von Straßenlaterne zu Straßenlaterne. Die Stadt Holzminden rüstet derzeit die gesamte Straßenbeleuchtung auf moderne LED-Technik um. Das spart nicht nur bis zu 90 Prozent Energiekosten, sondern bringt auch mehr Licht in die Straßen und weitere Vorteile durch ein zentral steuerbares Beleuchtungsmanagement. Mühlenberg war der erste Ort, der neues Licht bekam, gerade laufen die letzten Umrüstarbeiten in Silberborn und Neuhaus. Dann geht es in der Kernstadt weiter. Rund drei Monate lang, also bis Mitte September, soll die Umrüstung dauern. Insgesamt sind 2.900 Lampenköpfe auszutauschen, knapp 2.000 davon mit Bundesmitteln gefördert. Es ist Lampe für Lampe mühsame Handarbeit für die Techniker, aber in seiner Gesamtheit ein großer Wurf für die Kreisstadt.

Holzminden ist bundesweit erst die dritte oder vierte Stadt, die die Straßenbeleuchtung komplett und in einem Zug auf LED-Technik umstellt und auch europaweit Referenz. Bürgermeister Daul betont, die Umstellung bedeute eine Verbesserung der Betriebssicherheit, einen Beitrag zum Umweltschutz und mehr Servicequalität. 42 verschiedene Lampentypen gab es bislang im Stadtgebiet, künftig werden es nur noch zwei sein. (spe)

