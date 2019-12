Donnerstag, 12. Dezember 2019

Stadt Holzminden schließt Fundtiervertrag mit Tierschutz-Verein

Das Tierheim Holzminden nimmt Fundtiere auf. Foto: spe

Holzminden. Der Rat hat in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, dass die Stadt Holzminden mit dem Verein Tierschutz Holzminden-Höxter einen Fundtiervertrag schließen soll. Die erforderlichen Mittel von jährlich 40.000 Euro werden ab 2020 dauerhaft in den Haushalt eingestellt. So werden Fund- und sogenannte Verwahrtiere im Tierheim Holzminden untergebracht, die Stadt Holzminden muss auf diese Weise keine eigene Unterbringungsmöglichkeit vorhalten. „Aufgrund angestrebter räumlicher, personeller und konzeptioneller Änderungen seitens des Tierschutzvereins ist es für diesen wichtig, eine gesicherte dauerhafte finanzielle Ausstattung zu erhalten. Dies soll mit Hilfe der Vereinbarung einer Pauschale sichergestellt werden“, heißt es. Die Pauschale beträgt 1,85 Euro pro Einwohner plus Mehrwertsteuer. Gleichzeitig wird vertraglich sichergestellt, dass keine „Überzahlung“ der Vertragspartner erfolgt, da eine Rückzahlungsvereinbarung im Vertrag enthalten ist. Fast alle kreisangehörigen Kommunen, der Landkreis Holzminden und die Stadt Höxter wollen sich auf diese Weise beteiligen. (spe)