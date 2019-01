Mittwoch, 16. Januar 2019

Stadt Holzminden überprüft Masten der Straßenbeleuchtung

Holzminden. Im Auftrag des Stadt Holzminden werden derzeit in Fohlenplacken, Mühlenberg, Neuhaus und Silberborn Standsicherheitsuntersuchungen an der Straßenbeleuchtung durchgeführt. „Es handelt sich hierbei um wiederkehrende Prüfungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Vereinzelt mussten in Folge gravierender Mängel bereits Lampen abgebaut werden. Die abgebauten Lampen werden kurzfristig ersetzt. Die in der Zwischenzeit zwangläufig entstehenden Unannehmlichkeiten bitten wir zu entschuldigen“, teilt Stadtoberbaurat Jens-Martin Wolff in einer Pressemitteilung der Stadt Holzminden mit. (tah)