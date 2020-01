Montag, 13. Januar 2020

Stadt Holzminden und Soldaten: Wir sind eins

Gelbe Schleife als Zeichen der Verbundenheit (von links): Oberst Jan-Friedrich Tilmann, Oberstleutnant Gunter Flach, Bürgermeister Jürgen Daul und Burkhard Dörrier. Foto: fhm

Holzminden. Was seit über 60 Jahren gelebte Wirklichkeit ist, wird jetzt auch durch ein Symbol am Eingang des Holzmindener Ratshauses für jedermann sichtbar dargestellt. Dort hängt jetzt die Gelbe Schleife, das Zeichen der engen Verbundenheit zwischen der Stadt Holzminden und den Soldaten des Panzerpionierbataillons 1. Holzmindens Bürgermeister Jürgen Daul und Oberstleutnant Gunter Flach, Kommandeur des Panzerpionierbataillons 1, enthüllten in einer Feierstunde die Gelbe Schleife an der Rathaustür. (fhm)

