Donnerstag, 16. Juli 2020

Stadt Holzminden verkauft den städtischen Schlachthof an Oliver Loges

Der städtische Schlachthof an der Steinbreite wird nun privatisiert. Foto: spe

Holzminden. Die Stadt Holzminden verkauft den städtischen Schlachthof an der Steinbreite an Oliver Loges („Bauer Loges“) für einen Preis von 50.000 Euro. Das hat der Rat der Stadt Holzminden mit deutlicher Mehrheit am Dienstagabend beschlossen. Die Stadt Holzminden, das ist Bestandteil des Beschlusses, erhält ein Rückkaufsrecht „für den ersten echten Verkaufsfall“, für den Fall also, sollte der Käufer den Betrieb des Schlachthofes einstellen oder die Grundstücke und Gebäude ganz oder teilweise einer anderen Nutzung zuführen wollen. Der Beschluss erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Schlachthofgesellschaft und Unterzeichnung des Pachtvertrages bis 2037. Kleine Strukturen und kurze Wege für die Tiere bis zu ihrer Schlachtung vor Ort sollen gewährleistet bleiben. Allen bisherigen Nutzern und den Gesellschaftern der Schlachthofgesellschaft, die seit 1988 Pächterin ist, soll die Regionalvermarktung weiterhin möglich sein. „Tönnies-Verhältnisse“, den Weiterverkauf an einen Branchenriesen der die Schließung wolle man nicht in Holzminden. (spe)

