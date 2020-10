Donnerstag, 15. Oktober 2020

Stadt Holzminden vermeldet Ausfälle der Straßenbeleuchtung

Diese Straßenlampen wurden im Zuge der Umstellung auf LED-Technik bereits ausgetauscht. Foto: spe

Holzminden. Wie die Stadt Holzminden auf ihrer Internetseite mitteilt und viele Anlieger bestätigen können, ist es in den letzten Wochen im Gebiet Bleiche, Herrenbache, Lönsstraße, Kapellenbrink, Hafendamm, Johannesmarkt, Hintere- und Grabenstraße, Ohlengasse, Hainanger, Wilhelm-Raabe-Straße und Beukampsborn wiederholt zu Ausfällen in der Straßenbeleuchtung bekommen. „Die städtischen Elektriker sind hier mit Hochdruck an der Arbeit“, teilt die Stadt mit.

Es handele sich um einen „Kabelfehler, der momentan soweit eingegrenzt ist (noch nicht zu 100 Prozent), dass man ihn umgehen konnte. Allerdings besteht der Fehler weiterhin und es kann noch immer zu Ausfällen kommen“.

In der Neuen Straße bestehe daneben zurzeit ein Problem mit den Bodenstrahlern, aber auch hier seien die zuständigen Mitarbeiter dabei, dieses Problem schnellstmöglich in den Griff zu bekommen.

Außerdem wird momentan noch an der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen gearbeitet. „Auch hier gibt es seitens der Technik noch einige Probleme“, vermeldet die Stadtverwaltung. Der Lieferant hatte wegen Lieferengpässen nicht alle eingekauften LED-Laternen fristgerecht nach Holzminden liefern können.

Die Stadt Holzminden wendet sich an ihre Bürger: „Wir bitten Sie, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und um etwas Geduld, wohlwissend, dass jetzt die dunkle Jahreszeit beginnt und es mit Einbruch der Dunkelheit unangenehm ist, sich ohne ausreichende Beleuchtung im öffentlichen Raum zu bewegen.“ (r/spe)