Freitag, 07. August 2020

Stadtbücherei Holzminden baut die Comic-Abteilung aus

Freuen sich über die Comic-Box: Heike Leupold, Andreas Kösel und Niels Schmidt. Foto: bs

Holzminden. Niels Schmidt blickt sich um. Hier steht “Gregs Tagebuch“ – angewachsen auf 14 Bände –, im Trog stecken die gesammelten Werke von „Asterix und Obelix“. Und auch Donald Duck hat es in die Stadtbücherei Holzminden geschafft. Comics in der Welt der gebildeten Leseratten. Schmidt kommentiert: „Ein Moby Dick wäre auch ganz schön“. Den gibt es noch nicht als Comic. Viele andere Bestseller aus der Literur aber schon. Und mit denen will Heike Leupold, die Leiterin der Stadtbücherei Kinder und Jugendliche für die Bücher, für das Lesen interessieren. Gerade erst hat die Stadtbücherei ihr Comic-Depot aufgestockt. Und das ist auch Niels Schmidt zu verdanken. Denn er vertritt gemeinsam mit dem Andreas Kösel, zurzeit Präsident, den Lions-Club Holzminden. Aus dem Adventskalender-Erlös hat der Lions-Club 1.000 Euro an die Stadtbücherei gespendet. (bs)

