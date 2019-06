Freitag, 14. Juni 2019

Stadthalle Holzminden bekommt neue Brandmeldeanlage

Die alte Brandmeldeanlage der Stadthalle war im Dezember 2018 endgültig ausgefallen. Foto: tah

Holzminden. Die Stadthalle in Holzminden bekommt eine neue Brandmeldeanlage. Das hat der Rat einmütig beschlossen. Die überplanmäßige Ausgabe für diese Anschaffung wurde vom Stadtrat genehmigt. Insgesamt fallen dafür Kosten von 105.000 Euro an. Im Dezember des vergangenen Jahres war die alte Brandmeldeanlage endgültig ausgefallen. Seitdem musste bei jeder Veranstaltung ein erheblicher und personeller Aufwand betrieben werden, um den Ausfall der Anlage auszugleichen. So wurden zusätzliche Brandwachen eingerichtet. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 15.06.2019.