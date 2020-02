Donnerstag, 13. Februar 2020

Stadthallen-Pächter in Höxter wird wegen AfD beleidigt und bedroht

Die Stadtverwaltung im Rathaus Höxter (Foto) nimmt Stellung zur AfD-Veranstaltung. Foto: Uwe Aranas

Höxter. Die geplante Veranstaltung der AfD in Höxter mit Björn Höcke schlägt weiter hohe Wellen. Kai-Daniel Schmidt als Pächter der Stadthalle, wo die Veranstaltung am 28. März stattfinden soll, ist seit Bekanntwerden der Veranstaltung einer Welle von Hassmails, persönlichen Beleidungen und sogar Bedrohungen ausgesetzt. Aufgrund entsprechender Anfragen, der Angriffe gegen den Pächter und öffentlichen Diskussionen, warum die Residenz Stadthalle Höxter am 28. März an die AfD vermietet worden ist, teilt die Stadt Höxter mit: „Die öffentliche Verwunderung beziehungsweise auch Verärgerung über diese Entscheidung ist verständlich“, erklärt Bürgermeister Alexander Fischer: „Unabhängig von der eigenen Sichtweise oder politischen Einstellung, ist der Betreiber der Stadthalle verpflichtet, diese als öffentlichen Versammlungsraum gewidmete Stadthalle allen Parteien, Gewerkschaften oder Verbänden zur Verfügung zu stellen.“ Diese Widmung wurde im Kulturstättenkonzept der Stadt beschlossen. " Wenn Schmidt nunmehr aber aufgrund seines rechtskonformen Verhalten mit Hassmails und persönlichen Beleidigungen bis hin zu Bedrohungen konfrontiert wird, erklärt der Bürgermeister weiter, so werde dies seitens der Stadtverwaltung als absolut nicht zu tolerierendes Verhalten aufs Schärfste verurteilt. Sowohl Schmidt als auch die Stadtverwaltung Höxter lehnen jegliche Form von Hass und Gewalt, auch verbaler Gewalt ab und werden dem auch gemeinsam aktiv entgegentreten und, soweit notwendig, zur Anzeige bringen. (fhm)

