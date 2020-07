Donnerstag, 09. Juli 2020

Stadtmarketing Holzminden startet Shopping-Kampagne "HOCAL"

Das Holzmindener Stadtmarketing bringt den Einzelhandel mit „HOCAL“ in Schwung. Foto: ap

Holzminden. Lokal shoppen und damit die lokale Wirtschaft stärken – eine einfache Gleichung mit der jeder ab sofort „Lokalheld“ werden kann. Das ist ganz einfach mit der neuen Kampagne des Holzmindener Stadtmarketings :„HOCAL“. Der Name ist ein Wortspiel aus Holzminden und „local“ (deutsch: lokal). Getreu dem Motto „Lokalhelden kaufen vor Ort“ können beim Shopping in Holzminden auf der „HOCAL“-Karte zukünftig insgesamt 15 Stempel gesammelt werden. Ab 10 Euro Einkaufswert gibt es einen, ab 50 Euro zwei, ab 100 Euro drei und ab 200 Euro vier Stempel. Ist die Karte voll, kann sie beim Stadtmarketing Holzminden, Markt 2, gegen Wert- oder Sachgutscheine sowie Gegenstände eingetauscht werden. 20 Einzelhändler und Gastronomen sind dabei und verteilen Sammelkarten sowie Stempel. Weitere Betriebe sind jederzeit willkommen. „HOCAL“ startet mit einer Aktionswoche am Montag, 13. Juli, die bis Freitag, 17. Juli, um 12 Uhr läuft. Und weil der TAH die Kampagne für die Holzmindener Innenstadt unterstützt, gibt es zum Startschuss obendrauf eine große Couponaktion in der Sonnabendausgabe des TAH am 11. Juli mit zahlreichen Rabatten und Angeboten. Stempel können dann ab Montag fleißig beim Shopping in Holzminden gesammelt werden. Zum Finaltag der Aktionswoche gibt es zudem eine Sonderverlosung: Einkaufsbons mit einem Wert von mindestens 10 Euro aus der Aktionswoche können dafür beim Stadtmarketing Holzminden als Mitmach-Los abgegeben werden. Die Bons landen dann in einem Los-Topf. Zu gewinnen gibt es einen Fahrradgutschein, einen Gasgrill sowie eine Familien-Jahreskarte für das Holzmindener Schwimmbad. Halbjährlich sollen diese Sonderziehungen – bei denen jede Stempel-Sammelkarte ein Los sein wird – weiterhin stattfinden. Offene Fragen zur neuen Kampagne „HOCAL“ beantworten die Mitarbeiter des Stadtmarketings Holzminden am Sonnabend vor dem Büro am Marktplatz. (ap)

