Mittwoch, 02. September 2020

Stadtmarketing und Werbekreis Holzminden: „Hocal“-Aktion kommt gut an

Der Lokalheld kauft lokal: Die Aktion von Werbekreis und Stadtmarketing wird gut angenommen. Foto: spe

Holzminden. Die Initiative „Hocal – Lokalhelden kaufen vor Ort“ zur Unterstützung des Holzmindener Einzelhandels, für Kunden zusätzlich schmackhaft gemacht mit einer attraktiven Rabattaktion per Stempel auf der Sammelkarte, wird gut angenommen. Mit der Resonanz sei man sehr zufrieden. Im Ausschuss für Innenstadtentwicklung berichteten Ruth Koßmann für die Stadtmarketing GmbH und Bianca Kleeschulte für den Werbekreis – über „Hocal“, aber auch über Möglichkeiten und Überlegungen, in diesem Jahr noch zwei verkaufsoffene Sonntage in Holzminden zu veranstalten. Dies gestaltet sich recht schwierig.

Ziel der in der Corona-Krise entstandenen Lokalhelden-Initiative ist es, das Bewusstsein zu schärfen, vor Ort einzukaufen und damit Holzminden und die Einzelhändler zu unterstützen. Eine gute Resonanz konnte auch Bianca Kleeschulte, designierte Werbekreis-Vorsitzende, bestätigen. Dennoch sei die Situation für die meisten Geschäfte und Einzelhändler weiterhin schwierig und angespannt.

Der für Sonntag, 6. September, geplante verkaufsoffene Sonntag kann nicht stattfinden. Er sollte im Rahmen der Veranstaltung „Bunter Markt meets Streetfood“ stattfinden. Auch diese Veranstaltung muss ausfallen. (spe)

