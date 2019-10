Mittwoch, 02. Oktober 2019

Stadtoldendorf: 44-Jähriger bestreitet Anklagevorwurf

Vor der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Hildesheim muss sich ein 44-Jähriger verantworten.

Hildesheim/Stadtoldendorf. Was hat sich wirklich zugetragen am Rande des Hombyfestes 2018 in Stadtoldendorf? Diese Frage muss die Erste Große Strafkammer des Landgerichts Hildesheim in den nächsten Wochen klären. Die Staatsanwaltschaft hat einen 44-Jährigen wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Er selbst bestreitet am ersten Hauptverhandlungstag die Vorwürfe. Er will, so erklärt er vor Gericht, lediglich seine Frau beschützt haben. (bs)

