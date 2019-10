Donnerstag, 17. Oktober 2019

Stadtoldendorf: CDU im Gespräch mit Umweltverbänden

Beim kommunalpolitischen Gespräch der CDU-Kreistagsfraktion wurde konstruktiv diskutiert. Foto: TAH

Stadtoldendorf. Die Förderung von Umweltmaßnahmen stand im Mittelpunkt des kommunalpolitischen Gesprächs der CDU-Kreistagsfraktion. Ihr Vorsitzender, Uwe Schünemann, hatte den Geschäftsführer der BINGO-Umweltstiftung, Karsten Behr, und die neue Landesbeauftragte für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Dinah Stollwerk-Bauer, in das Haus am Eberbach nach Stadtoldendorf eingeladen. Über 30 Vertreter aus Verbänden und Kommunen erhielten Anregungen für neue Initiativen oder präsentierten geplante Projekte. In einem Fall wurde bereits eine Zusage signalisiert und für das Hooptal eine Lösung erarbeitet.

Mehr lesen Sie im TAH am 18. Oktober.