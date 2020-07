Sonntag, 19. Juli 2020

Stadtoldendorf: Eigentümer bekommt hochwertiges E-Bike zurück



Stadtoldendorf. Durch unbekannte Täter wurde am Freitag in der Zeit von 13.30 Uhr bis 16.35 Uhr in der Burgtorstraße in Stadtoldendorf ein hochwertiges E-Bike entwendet. Im Verlauf der Anzeigenaufnahme meldete sich ein weiterer Nachbar bei den eingesetzten Beamten und gab an, dass sein unverschlossenes Garagentor geöffnet wurde. Zu einem Diebstahl ist es in seinem Fall glücklicherweise nicht gekommen.

Die Polizei rät an dieser Stelle: „Sichern Sie alle Türen und Fenster! Nutzen Sie konsequent alle vorhandenen Sicherungen! Sofern Sie ihr Wohnhaus längere Zeit verlassen, informieren Sie vertrauenswürdige Nachbarn. Bei verdächtigen Umständen informieren Sie Jederzeit ihre Polizei!

Der Eigentümer des E-Bikes hatte in diesem Fall Glück im Unglück. Noch am Freitagabend wurde in Holzminden ein 20-jähriger Mann aus Eschershausen auf einem E-Bike kontrolliert. Aufgrund seiner unglaubwürdigen Angaben und dem fehlenden Eigentumsnachweis wurde das E-Bike durch die Polizeibeamtinnen der Polizei Holzminden sichergestellt. Nachträglich konnte unter anderem anhand der Beschreibung und der vorhandenen Individualnummer festgestellt werden, dass es sich um das zuvor entwendete E-Bike aus Stadtoldendorf handelt.

Dem Eigentümer konnte sein E-Bike noch am Wochenende wieder ausgehändigt werden. Die weiteren Ermittlungen zu den genauen Tatumständen sowie der Tatbeteiligung des 20-jährigen Mannes dauern an. Die Polizei sucht daher weitere Zeugen, die auffällige Personen und/oder verdächtige Umstände am Freitag in Stadtoldendorf wahrgenommen haben. Hinweise bitte an die Polizei Stadtoldendorf unter der Rufnummer 05532/504750 oder an die Polizei Holzminden unter der Rufnummer 05531/9580.