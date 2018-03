Donnerstag, 29. März 2018

Stadtoldendorf: Feuer in der Garage

In der Garage war aus ungeklärter Ursache Hausrat in Brand geraten.

Stadtoldendorf. Es ist ein vorbeikommender Autofahrer, der am Donnerstagabend kurz vor 19.30 Uhr Alarm schlägt. Aus einer geschlossenen Garage am Teichtorplatz in Stadtoldendorf dringt Rauch. Es ist die mittlere von fünf Garagen, die zwischen der Bäckerei Engeln und der Fleischerei Arste stehen, aus der es qualmt. Die Feuerwehr Stadtoldendorf ist schnell vor Ort und kann das Feuer auch schnell löschen. Gebrannt hat in der Garage abgestellter Hausrat. Die Brandursache ist noch unbekannt.(gl/bs)