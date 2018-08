Dienstag, 28. August 2018

Stadtoldendorf: Fünfjähriger spielt im Bett mit Feuer

Stadtoldendorf. „Das ist noch glimpflich ausgegangen“, atmet Stadtoldendorfs Ortsbrandmeister Michael Mundhenke auf: Ein Fünfjähriger hat vermutlich in seinem Hochbett mit dem Feuer gespielt – und das Bett angezündet. Der Großvater kann die Flammen mit einem Pulverlöscher ersticken. Die Feuerwehr übernimmt die Nachlöscharbeiten und lüftet das Einfamilienhaus. Zwei Erwachsene und zwei Kinder werden mit Verdacht auf Rauchvergiftung behandelt. Der Großvater wird vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Um 7.27 Uhr läuft der Alarm auf: „Feuer Wohnung Stadtoldendorf Ballisgraben“, heißt es. In dem kleinen Einfamilienhaus lebt eine achtköpfige Familie. Drei Kinder sind bereits in der Schule, der Vater ist zur Arbeit, als aus dem Kinderzimmer plötzlich Rauch dringt. Mutter und Großvater reagieren sofort, mit einem Pulverlöscher erstickt der Mann die Flammen, die Mutter eilt mit den beiden fünf- und zweijährigen Jungen nach draußen, die Feuerwehr wird alarmiert.

Die Leitstelle zieht die Großschleife. Als erster vor Ort ist der stellvertretende Gemeindebrandmeister Dascho Wehner. Er trifft auf die Vier vor dem Haus. Schnell sind 31 Einsatzkräfte der Feuerwehren Stadtoldendorf und Lenne unter Leitung von Ortsbrandmeister Michael Mundhenke vor Ort. Sie räumen das Hochbett aus der Wohnung, löschen mit der Kübelspritze letzte Brandnester ab, suchen mit der Wärmebildkamera nach möglichen Brandnestern in der Wohnung, lüften dann das Haus. (bs). Fotos: Feuerwehr Stadtoldendorf (rus)