Mittwoch, 11. April 2018

Stadtoldendorf: In Apotheke eingebrochen und Kasse geplündert

Die Polizei Stadtoldendorf bittet um Hinweise.

Stadtoldendorf. Eine Apotheke in der Stadtmitte von Stadtoldendorf war das Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. In der Nacht von Sonntag auf Montag hebelten sie mit Gewalt die Schiebetür auf und verschafften sich dadurch Zugang in den Verkaufsraum. Dort entwedeten sie Bargeld aus der Ladenkasse. Sie konnten danach unerkannt mit der Beute in dreistelliger Höhe enkommen. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Medikamente gestohlen, auch wurden – außer an der Eingangstür – keine weiteren Sachbeschädigungen innerhalb der Apotheke festgestellt. Die Polizei Stadtoldendorf hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die in der fraglichen Nacht etwas beobachtet haben, sich bei der Dienststelle unter Telefon 05532/9013-0 zu melden. (nig)