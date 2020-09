Sonntag, 13. September 2020

Stadtoldendorf: Leer stehendes Haus ausgebrannt

Das Haus ist nicht mehr zu retten. Fotos: gl

Stadtoldendorf. Großalarm für die Feuerwehr Stadtoldendorf am Sonntag Mittag um 13.50 Uhr. Ein seit langem leer stehendes Haus in der Straße Twete, neben dem Haus am Eberbach, steht im Vollbrand. Ein Spaziergänger hatte Rauch aus dem Gebäude aufsteigen sehen und sofort die Feuerwehr alarmiert. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Vor Ort sind die Feuerwehr Stadtoldendorf, die feuerwehr Lenne, das THW, ein Rettungswagen und die Polizei. (gl/bs)