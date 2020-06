Freitag, 12. Juni 2020

Stadtoldendorf stellt zum Monatsende die Jugendarbeit ein

Zum Tagesordnungspunkt wurde die Jugendarbeit durch die notwendig gewordene Sanierung des Jugendfreizeitheims. Der Rat sah sich vor die Entscheidung gestellt, die Investition in die Renovierungsarbeiten oder in ein alternatives Angebot zu veranlassen oder die Jugendarbeit zu beenden. Foto: beb

Stadtoldendorf. Mit Ablauf des Monats beendet die Stadt Stadtoldendorf die örtliche Jugendarbeit – so beschließt es der Stadtrat am Donnerstagabend bei seiner Sitzung in der kleinen Sporthalle der Oberschule. Der Antrag der SPD-Fraktion, zur Fortführung der Jugendarbeit eine Konzeptentwicklung zu ermöglichen, wird mit neun zu drei Stimmen abgelehnt. Ebenfalls mit neun zu drei Handzeichen beschließen die anwesenden Ratsmitglieder die Einstellung der Jugendarbeit. (beb)

