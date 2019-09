Montag, 30. September 2019

Stadtoldendorf: Versuchter Totschlag - 44-Jähriger vor Gericht

Vor der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts muss sich ab Mittwoch ein 44-Jähirger verantworten.

Stadtoldendorf. Vor der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts in Hildesheim muss sich ab Mittwoch, 2. Oktober, ein 44-jähriger Mann verantworten. Es geht um versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Tatort ist das Hombyfest Stadtoldendorf im vergangenen Jahr. Die Opfer: Ein Mann, der einen Streit schlichten wollte, und eine Frau, die ihm zu Hilfe eilt. Insgesamt neun Verhandlungstage hat der Vorsitzende Richter des Schwurgerichts, Peschka, anberaumt.

Es ist der 2. Juni 2018. In Stadtoldendorf auf dem Ballisgraben wird Hombyfest gefeiert. Ross Antony tritt auf und die Vereine treten an zum Fassrollwettbewerb. Es wird fröhlich gefeiert im Zelt. Doch es gibt auch Streit. Der entzündet sich zwischen zwei Frauen. Ein Mann will schlichtend eingreifen – mit fatalen Folgen. Denn plötzlich soll der Ehemann einer der beiden Frauen ins Geschehen eingegriffen haben. (bs)

