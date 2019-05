Montag, 13. Mai 2019

„Stadtoldendorfer Anzeiger“ ist da

Titelseite des "Stadtoldendorfer Anzeigers"

Stadtoldendorf. In Stadtoldendorf bewegt sich was! Davon zeugen unsere Berichte im aktuellen „Stadtoldendorfer Anzeiger“, den Sonderseiten im TAH. Seien Sie gespannt darauf, zum Beispiel mehr zu erfahren über die „Charlotte“, über die Bauarbeiten im und am Leitzenhaus oder über die geplanten Projekte mit Städtebau-Fördermitteln in der Innenstadt. Angekündigt wird außerdem das mehrtägige Homby-Fest auf dem Ballisgraben.

Die Sonderseiten „Stadtoldendorfer Anzeiger“ erscheinen im TAH am 14. Mai 2019