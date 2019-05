Montag, 13. Mai 2019

Stadtoldendorfer Freibad öffnet pünktlich

Ein Blumenstrauß für den ersten Gast, ein Trampolin für alle. Foto: FFS

Stadtoldendorf. Am Sonntagmorgen, Punkt 9 Uhr, öffnete sich die Tür des Stadtoldendorfer Freibades für die diesjährige Saison. In Stadtoldendorf ist es zur Tradition geworden, dass der erste Badegast, es war in diesem Jahr tatsächlich ein Herr, von Renate Nott, erste Vorsitzende des Förderverein Freibad Stadtoldendorf (FFS), mit einem Blumenstrauß begrüßt wird. Waren es zu Beginn, sicher bedingt durch das doch eher kühle Wetter, erst wenige Schwimmerinnen und Schwimmer die das rund 24 Grad warme Wasser zu einem ersten Bad genutzt haben, so fanden sich dann zum nun auch schon traditionellen Saisonstart-Frühstück deutlich mehr Gäste ein.

Im Laufe des Vormittags wurde auch das neu angeschaffte Bodentrampolin, welches durch die Firma Hesse Spielgeräte in äußerst kurzer Zeit aufgestellt worden ist, offiziell seiner Bestimmung übergeben. Bevor jedoch die zweite Vorsitzende des Fördervereins, Heike Wehenkel, gemeinsam mit Michael Vatterott als Vertreter der Lions, einer der Sponsoren, die Absperrung zum Trampolin durchtrennten, berichtete Renate Nott in einer kleinen Ansprache über die „Geschichte“ dieser neuen Anschaffung für das Freibad.

Sie dankte auch allen Sponsoren, neben dem Lions Club Holzminden sowie der Westfalen Weser Energie sowie den Mitgliedern des FFS, ohne deren Unterstützung derartige Vorhaben nicht zu realisieren sind. Wolfgang Anders, als Samtgemeindebürgermeister Hausherr im Freibad Stadtoldendorf, dankte gleichfalls allen Beteiligten für ihr großes Engagement im Interesse des Bades. Natürlich wünschen sich alle, dass die jugendlichen Nutzer des Trampolins viel Spaß haben werden und Bad und Angebot intensiv nutzen.