Donnerstag, 02. Juli 2020

Stadtoldendorfer Freikirche arbeitet mit viel Elan am Bauprojekt

Das Gemeindezentrum misst einen Grundriss von 1.560 Quadratmetern. Foto: beb

Stadtoldendorf. Am Ortseingang Stadtoldendorf an der Deenser Straße lässt sich beobachten, wie wenige Personen viel erreichen. Der Neubau des Gemeindezentrums der evangelischen Freikirche „Gemeinde des Herrn Jesus Christus“ nimmt zusehends Kontur an. „Fast fertig“ ist der Rohbau, informiert Johann Dück, Pastor der Gemeinde, beim Ortstermin mit dem TAH. Beachtlich erscheint die Geschwindigkeit, in der das Bauprojekt voranschreitet, denn Dück bemerkt, dass die Gemeinde fast alles in Eigenregie leistet.

Ein Bauunternehmen wurde nicht engagiert. Stattdessen arbeiten vormittags sechs bis acht Gemeindemitglieder auf der Baustelle und nachmittags rund 15. „Samstags sind wir den ganzen Tag hier“, sagt der Pastor. Unter den Helfern sind auch einige Jugendliche, die mit anfassen. „Wichtig ist nicht nur, was gemacht wird, auch dabei zu sein und beispielsweise etwas zu halten ist wichtig. Dinge, die man nicht sieht“, meint Dück. „Wir haben schon sehr, sehr viel geschafft“, bemerkt er mit einem Blick auf das entstehende Gebäude, über dem gerade am Kran hängend ein Bauteil schwebt. (beb)

