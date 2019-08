Mittwoch, 28. August 2019

Stadtoldendorfer Kasernengelände Mitte wird Gewerbegebiet

Das ehemalige Kasernengelände Mitte ist momentan noch ungenutzt und wächst allmählich zu. Foto: beb

Stadtoldendorf. Die Ansicht des ehemaligen Kasernengeländes an der Linnenkämper Straße in Stadtoldendorf befindet sich seit einigen Jahren in permanentem Wandel. Mehrere Bebauungspläne wurden bereits erstellt und umgesetzt. Einzig für das ehemalige Kasernengelände Mitte, auf dessen Grund drei ehemalige Wohnblöcke stehen, die optisch allmählich hinter Bäumen und Büschen verschwinden, gibt es noch keine konkreten Pläne zur Nachnutzung. Der Stadtoldendorfer Stadtrrat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig beschlossen, dass auf dem Kasernengelände Mitte ein Gewerbegebiet entstehen soll. (beb)

Mehr lesen Sie im TAH vom 29. August 2019