Dienstag, 11. August 2020

Stadtoldendorfer Kleingärtnerverein informiert

Auf über 15.500 Quadratmeter Fläche erstrecken sich in Stadtoldendorf 70 Parzellen des Kleingärtnervereins Meierbreite. Foto: beb

Stadtoldendorf. Wenn in den Hundstagen das Thermometer die 30-Grad-Marke überschritten hat, die sengende Hitze auf der Haut brennt und die Luft bewegungslos erscheint, wünschen sich viele Menschen ein kühles Refugium, in dem ein laues Lüftchen weht und ein einladender Schattenplatz wartet, der innerhalb der nächsten Stunden nicht verlassen werden muss. In Holzminden und Stadtoldendorf haben einige Kreisbewohner einen solchen Rückzugsort in den Kleingartenanlagen des Bezirksverbands Holzminden und Umgebung der Kleingärtner e.V. gefunden. In der Kleingartenanlage Meierbreite in Stadtoldendorf schildern Mitglieder des örtlichen Kleingärtnervereins sowie die Vorsitzende des Bezirksverbandes, Erika Klages-Quast, ihr liebstes Hobby, das oft weit mehr ist als das. (beb)

