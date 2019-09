Samstag, 07. September 2019

Stadtoldendorfer nimmt an Europa-Rallye teil

Patrick Meyer freut sich auf die Fahrt in seinem Audi 100 durch Europa. Foto: beb

Stadtoldendorf. Während die Leser des Täglichen Anzeigers zuhause im Landkreis Holzminden die Zeitungsausgabe des 7. Septembers in den Händen halten, startet einige hundert Kilometer südlich, im bayerischen Bad Aiblingen ein junger Stadtoldendorfer in ein zwölftägiges Abenteuer auf den Straßen Europas. Patrick Meyer (28) nimmt an der European-5000-Adventure-Rally teil, die ihn bis zum 19. September 5000 Kilometer durch zehn Länder Europas führen wird. Am Schloss Maxlrain bei Bad Aiblingen treffen sich die 220 teilnehmenden Rallye-Teams, um ihr Roadbook entgegenzunehmen und dann zeitgleich die Kupplung zu lösen, um zum ersten Etappenziel aufzubrechen. Was das Abenteuerliche an der Rallye ist, erzählt Meyer kurz vor Abfahrt zum Startpunkt im Gespräch mit dem TAH. (beb)

Mehr lesen Sie im TAH vom 7. September 2019.