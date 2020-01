Dienstag, 28. Januar 2020

Stadtoldendorfer Pastorin Annabelle Kattner ist offiziell ins Amt berufen

Pastorin Kattner ist der persönliche Austausch über den Glauben wichtig. Foto: beb

Stadtoldendorf. „Der Kontakt zu den Menschen, sie in den verschiedenen Situationen ihres Lebens begleiten zu dürfen“ – das ist es, was Pastorin Annabelle Kattner am meisten an ihrer Arbeit schätzt. Kattner ist bereits seit 2015 als Pastorin der evangelisch-lutherischen St. Dionys Gemeinde in Stadtoldendorf und der Gemeinde Wangelnstedt ordiniert. Seit wenigen Tagen hat sie die Pfarrdienststelle ihrer Gemeinden durch die „Berufung auf das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit“ offiziell inne. Im Gespräch mit dem TAH erzählt die Pastorin von ihrem persönlichen Glauben, der Bedeutung der Kirche für die Gesellschaft und dem Gemeindeleben vor Ort.

