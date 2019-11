Montag, 04. November 2019

Stadtoldendorfer Schulberufslotsin stellt sich vor

Schulberufslotsin Ute Nölting und Oberschulkonrektor Björn Halgasch wollen das Angebot der Schulberufslotsin an der Homburg Schule in Stadtoldendorf nicht missen. Foto: beb

Stadtoldendorf. Ein Angebot, das Schülern bei einer richtungsweisenden Entscheidung Orientierung bietet, ist das Projekt der Schulberufslotsen. An sieben Schulen des Landkreises Holzminden arbeiten vier Schulberufslotsen und -lotsinnen, die Schüler dabei unterstützen, einen Praktikums- und später einen Ausbildungsplatz zu finden, der zu ihren persönlichen Stärken und ihrem Berufswunsch passt. Eine der vier Schulberufslotsen ist Ute Nölting. Sie arbeitet seit Projektbeginn 2011 an den Oberschulen in Stadtoldendorf und Bodenwerder. Ihr Arbeitsvertrag endet mit dem laufenden Jahr und noch weiß die Lotsin nicht, ob es eine Verlängerung geben wird. Ohne eine Verlängerung, wird die Stadtoldendorfer Homburg Schule die umfassende und indviduelle Unterstützung der Schüler bei der Berufsorientierung kaum leisten können, erklärt Oberschulkonrektor Björn Halgasch im Gespräch mit dem TAH. (beb)

