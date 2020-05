Donnerstag, 28. Mai 2020

Stadtoldendorfer St.-Dionys-Kirche ist wieder bekrönt

Kugel, Kreuz und Kupferhahn sind fest auf der Kirchturmspitze verankert. Foto: TAH

Stadtoldendorf. Ohne festliches Zeremoniell, aber bei kaiserlichen Wetterverhältnissen hat die evangelisch-lutherische St.-Dionys-Kirche in Stadtoldendorf ihre Bekrönung wiedererlangt. Die krönende Spitze aus Kugel, Kreuz und Kupferhahn ist nach einem Jahr Auszeit in der Restauratorenwerkstatt wieder auf ihrem Platz angekommen. Damit die Optik stimmt, ist am Donnerstagmorgen ein Unternehmen in luftiger Höhe damit betraut, die „bewitterte“ Kupferverkleidung unterhalb der Spitze anzubringen. (beb)

