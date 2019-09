Freitag, 13. September 2019

Stadtoldendorfer Stadtwald im Wandel

Samtgemeindebürgermeister Anders und Bauamtsleiter Meyer mit Revierförster Tim Kröckel. Foto: beb

Stadtoldendorf. Tim Kröckel, Revierleiter des Niedersächsischen Forstamts Dassel, zuständig für die Wälder der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf, löst im Stadtoldendorfer Stadtforst ein Stück Rinde von einem gefällten Fichtenstamm ab und dreht die innenliegende Seite nach oben. Sichtbar wird, was die Förstereien der Region beschäftigt und zur Veränderung der Wälder, auch des Stadtoldendorfer Stadt-/Kämmereiforstes, führt: Borkenkäfer ziehen ihre Bahnen durch die Rinde des Baums und fressen die Bastschicht unter der Borke auf – und das großflächig, denn der Käfer hat sich in den vergangenen Monaten stark vermehrt. Kröckel muss nicht nach einem Stück Rinde suchen, an dem der Käfer seine Spuren deutlich sichtbar hinterlassen hat. Es ist das erste, wahllos gegriffene Stück, das zeigt, wie sich die Borkenkäfer vom tiefen Muttergang aus vorarbeiten und den Baum zerstören. (beb)

Mehr lesen Sie im TAH am 13. September 2019