Freitag, 01. Dezember 2017

Stadtoldendorfer Weihnachtswelt eröffnet

Bürgermeister Helmut Affelt beschenkt zur Eröffnung die Kindergartenkinder als kleines Dankeschön für ihren Baumschmuck.

Stadtoldendorf. Beeindruckt zeigt sich Stadtoldendorfs Bürgermeister Helmut Affelt am Freitag bei der Eröffnung der Stadtoldendorfer „Weihnachtswelt“ in zweifacher Hinsicht. Einerseits die aufwändige Gestaltung des mit Marktes mit Buden, Lichterketten und einer dicken Schicht Holzhackschnitzel auf dem Straßenpflaster, andererseits wegen dem guten Besucherzuspruch gleich zum Auftakt des Marktes am späten Nachmittag. „Genießen sie den Mittelpunkt der Stadt“, appellierte er an die Gäste, verwies zugleich an den Infostand des Arbeitskreises Innenstadt, der sich als einer von mehreren örtlichen Vereinen präsentiert und seine Vorstellungen für eine Verschönerung der Innenstadt vorstellt. Außerdem dankte Affelt den Mitarbeitern des städtischen Bauhofes und dem Team des Stadtoldendorfer Rathauses für die Mühen rund um Organisation und Aufbau des dreitägigen Marktes, der noch bis Sonntag zum Vereweilen einlädt. (nig)

