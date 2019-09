Dienstag, 24. September 2019

Stadtoldendorfer zum Gespräch beim NDR

Von links Volker Fleischer, Susanne Ullrich, Martina Gilica und Thomas Kerr.

Stadtoldendorf. Viel zu erzählen gab es in der Sendung „Plattenkiste“ bei NDR 1 Niedersachsen. Am Freitag zwischen 12 und 13 Uhr unterhielten sich Volker Fleischer, Susanne Ullrich und Thomas Kehr mit Moderatorin Martina Gilica über fünf Jahre Homburg-Theater in Stadtoldendorf.

