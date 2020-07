Montag, 20. Juli 2020

Stadtrat Eschershausen bezieht Stellung

Der Stadtrat Eschershausens will die Beschulung im nördlichen Teil des Landkreises stärken. Foto: TAH/Archiv

Eschershausen. In der Debatte um die Oberschulstandorte im Landkreis Holzminden möchte sich der Stadtrat Eschershausen öffentlich positionieren. Innerhalb des Rates herrcht parteiüergreifend Konsens. Der Rat teilt seine Einschätzung zur Schulentwicklung in einer gemeinsamen Stellungnahme mit:

„Die Haupt- und Realschule Eschershausen (HRS) leistet eine hervorragende Bildungsarbeit. In den Kosten, die pro Schüler aufgebracht werden müssen liegt Eschershausen hinter Bevern an der Spitze, diese Aufwendungen sind in Bodenwerder und Delligsen mehr als doppelt so hoch. Die HRS Eschershausen ist in einem guten baulichen Zustand und es besteht nur ein geringer Investitionsbedarf von 1,2 Millionen Euro. In Bodenwerder, Delligsen und Stadtoldendorf besteht ein Investitionsbedarf von mehr als 40 Millionen Euro. Allerdings ist unsere Schule, genau wie die Schulen in Bodenwerder und Delligsen von der Schülerzahl her seit Jahren an der Grenze zur Einzügigkeit.“

