Mittwoch, 11. September 2019

Stadtrat Holzminden beschließt Beteiligung an Weserstadtwerke Service GmbH

Holzminden. Der Holzmindener Stadtrat hat in nichtöffentlicher Sitzung am Dienstagabend der Beteiligung der Stadtwerke Holzminden GmbH mit einer Beteiligungsquote von 50 Prozent an der Kooperationsgesellschaft Weserstadtwerke Service GmbH zugestimmt. Das teilt die Stadt Holzminden mit. Gleichzeitig sind die Mitglieder in der Gesellschafterversammlung angewiesen worden, den entsprechenden Vorlagen in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Holzminden GmbH zuzustimmen. Der TAH berichtete in seiner Dienstagsausgabe über die beabsichtigte Gründung einer gemeinsamen Kooperationsgesellschaft zum 1. Januar 2020. Sie soll Weserstadtwerke Service GmbH heißen. Die Stadtwerke Holzminden GmbH und die Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH beteiligen sich jeweils mit 50 Prozent an der neuen Gesellschaft. Der Stadtrat Höxter soll der Gründung in seiner Sitzung am 19. September zustimmen. (spe)