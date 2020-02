Donnerstag, 06. Februar 2020

Stadtrat Holzminden beschließt Entwurf für Haus der Düfte und Aromen

Abstimmung im Stadtrat. Foto: spe

Holzminden. Die Stadt Holzminden geht den nächsten Schritt auf dem Weg zum Haus der Düfte und Aromen: Nach einer konstruktiven Debatte, in der noch einmal zahlreiche Argumente pro und contra vorgebracht wurden, hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend die Entwurfsplanung des beauftragten Büros Anderhalten Architekten für die weitere Bearbeitung beschlossen. Der Beschluss fiel mit 17:10 Stimmen. Bestandteil des Beschlusses ist auch der Antrag auf Projektförderung an die NBank. Die Stadt erhofft sich eine Förderung des mit 4,6 Millionen Euro Investitionskosten berechneten Projektes. Der Verwaltungsausschuss soll nach Freigabe des Haushalts den Weg freimachen für die Besetzung einer Architektenstelle innerhalb der Verwaltung speziell für dieses Projekt. Allseits viel Lob – auch von letztlich dagegen stimmenden Ratsmitgliedern - ernteten der in der letzten Woche öffentlich präsentierte Entwurf des renommierten Berliner Architekturbüros, die gute Arbeit des vorbereitenden und begleitenden Büros MuseoConsult und der Projektgruppe. Der Rat will die Erlebniswelt bauen (vorbehaltlich der Förderzusage des Landes), sieht das Haus als große Chance für die Stadt und touristisches Aushängeschild mit weiter Strahlkraft. Doch nicht alle wollten angesichts der hohen Bau- und Folgekosten mitgehen. (spe)

