Samstag, 29. Februar 2020

Stadtrat Holzminden entscheidet über HAWK-Standort und Asli-Entwurf

Auf diesem Grundstück an der Böntalstraße soll das Institutsgebäude gebaut werden. Foto: spe

Holzminden. Es kann wieder ein langer Abend werden: Der Rat der Stadt Holzminden tagt am Dienstag, 3. März, ab 17 Uhr im Ratssitzungssaal des Stadthauses mit fast 40 Tagesordnungspunkten. In dieser Sitzung soll der Beschluss über den Standort des neuen Institutsgebäudes der HAWK fallen. Laut Beschlussvorlage und Empfehlung des Bauausschusses wird der Rat voraussichtlich grünes Licht für einen Neubau auf dem landeseigenen Grüngrundstück zwischen Böntalstraße und Unterem Teich geben. Auch der Neubau der Astrid-Lindgren-Schule steht auf der Tagesordnung. Beschlossen werden zur Umsetzung soll der erste Preis des Architektenwettbewerbs und die Beauftragung des Architekten. Der Rat der Stadt Holzminden hatte im Dezember die Bildung eines „Runden Tisches“ beschlossen, der sich mit Möglichkeiten beschäftigen soll, dem Lehrermangel an den Grundschulen der Stadt zu begegnen. Nun wird dieser Beschluss konkretisiert und festgezurrt, wer dem Runden Tisch angehören soll. (spe)

