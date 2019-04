Donnerstag, 04. April 2019

Stadtrat Holzminden unterstützt Drogeriemarkt-Antrag des Seniorenrates

Rossmann verlässt zum Jahresende die Innenstadt. Ein neuer Drogeriemarkt ist nicht in Sicht. Foto: spe

Holzminden. Jetzt ist die Verwaltung gefordert, aktiv zu werden, und auch Bürgermeister Daul stimmte für die Vorlage: Der Rat der Stadt Holzminden unterstützt einstimmig den Antrag des Seniorenrates Holzminden, der auf die vom Unternehmen Rossmann angekündigte Schließung der Innenstadt-Filiale fußt. Der Rat macht sich damit gemein mit der Forderung nach einem Drogeriemarkt in der Innenstadt und beauftragt die Verwaltung „alle für die Holzmindener denkbaren Drogeriemarktketten (...) zu kontaktieren, deren Raumbedarf und weitere Bedingungen zur Eröffnung einer Filiale in der Innenstadt Holzmindens zu erkunden“, wie es in dem Beschluss heißt. Punkt 2, nämlich „den Betreibern der Drogeriemarktketten konkrete Angebote dazu zu unterbreiten“, wurde allerdings ersatzlos gestrichen. Der Rat steht einmütig hinter dem Ansinnen des Seniorenrates, doch sehen die Entscheider auch die Grenzen von Stadtpolitik. (spe)

