Donnerstag, 04. Juli 2019

Stadtrat trifft weitere Beschlüsse auf dem Weg zur Erlebniswelt

Lieblingsplatz: Die Erlebniswelt könnte im Duftgarten am Weserkai entstehen. Doch über den Standort ist noch nicht entschieden. Foto:Museoconsult

Holzminden. „Bei größeren Projekten ist es sinnvoll, einen Projektsteuerer einzusetzen, um die Aufgaben des Bauherren kompetent und fachlich qualifiziert wahrzunehmen und Bauherrenziele bei der Projektabwicklung wirkungsvoll nach außen vertreten zu können“, heißt es in der Vorlage. Zunächst für Projektvorbereitung und Planung der vom Rat beschlossenen interaktiven Erlebniswelt Düfte und Aromen soll ein Projektsteuerer beauftragt werden. Das hatte am 13. Juni der Stadtrat Holzminden in einer eiligen Sondersitzung bereits beschlossen. Bereits die Beauftragung des Projektsteuerers sollte in der Ratssitzung am 2. Juli beschlossen werden (der TAH berichtete). Wie sich herausstellte, war dieses Ziel ein wenig ehrgeizig. Mit einem neuerlichen Beschluss musste der Stadtrat am Dienstag nachschärfen. (spe)

