Freitag, 11. September 2020

Stadtwerke Stadtoldendorf lassen Leitungen erneuern

In der nächsten Woche sollen in Stadtoldendorf ist Tiefbauarbeiten beginnen.

Stadtoldendorf. Voraussichtlich in der kommenden Woche beginnen Tiefbauarbeiten im Auftrag der Stadtwerke Stadtoldendorf in der „Ziegeleistraße“ und in der „Tonkuhle“ in Stadtoldendorf. Im Zuge der Baumaßnahme, die der kommunale Netzbetreiber Westfalen Weser Netz durchführt, werden die Gas- und Wasserleitungen erneuert und einige Hausanschlüsse saniert.

Die gesamten Arbeiten werden in Abhängigkeit von der Witterung voraussichtlich drei Monate dauern und dienen der Sicherstellung der Energieversorgung in Stadtoldendorf.

Während der Bauarbeiten kann es zu Verkehrsbehinderungen und Parkproblemen kommen, Anliegerverkehr ist eingeschränkt möglich. Fuß- und Radverkehr können die Baustellenbereiche passieren, werden aber um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

Darüber hinaus kann es kurzzeitige Unterbrechungen der Wasserversorgung geben, die in aller Regel 24 Stunden vorher angekündigt werden. Die betroffenen Anwohner in den beiden Straßen wurden bereits über die Sanierungsmaßnahmen schriftlich informiert.