Montag, 13. Mai 2019

Städtebauförderung: Wohnen und Randbereiche der Altstadt rücken in den Fokus

Diesmal geht es um das Thema Wohnen und den Rand der Altstadt. Foto: spe

Holzminden. Die Stadt Holzminden will im nächsten Jahr einen neuen Versuch zur Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm unternehmen, nachdem der Antrag in diesem Jahr ins Leere lief. Der neue Antrag soll zeitnah mit neuen inhaltlichen Schwerpunkten vorbereitet und beschlossen werden. Den Grundsatzbeschluss dafür soll der Verwaltungsausschuss schon am Donnerstag treffen. Im Ausschuss für Innenstadtentwicklung der Stadt Holzminden wird am Dienstag, 14. Mai, um 17 Uhr im Ratssitzungssaal eine entsprechende Verwaltungsvorlage vorberaten.

„Zur Bewältigung der strukturellen Probleme in der Holzmindener Innenstadt“, wie es heißt, soll nun erneut ein Antrag erarbeitet werden. Das Konzept soll sich „schwerpunktmäßig mit den überwiegend zum Wohnen genutzten Randbereichen der historischen Altstadt befassen und Wege aufzeigen, wie hier den zukünftigen Anforderungen entsprechender Wohnraum geschaffen und ein ausgewogenes Sozialgefüge entwickelt werden kann“. Grundlage für das zu erstellende Konzept ist das bereits vorliegende „Energetische Quartierskonzept Innenstadt Holzminden“. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 14. Mai