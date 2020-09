Dienstag, 01. September 2020

Stahle: 86-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Die Polizei meldet einen schweren Verkehrsunfall in Stahle.

Stahle. Bei einem Verkehrsunfall in Stahle wurde am Montag ein Mann schwer verletzt. Eine 54-jährige Frau parkte mit ihrem Nissan X-Trail auf der Coreyer Straße am Straßenrand in Höhe einer Tankstelle. Als sie gegen 16.20 Uhr starten wollte, fuhr sie ihr Auto rückwärts auf das Tankstellengelände, um zu wenden. Auf dem dortigen Gehweg nahm die Fahrerin einen Fußgänger, der in Richtung Albaxen ging, nicht wahr. Durch den Zusammenstoß mit dem Heck des Autos stürzte der 86-jährige Fußgänger zu Boden. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er mit dem Krankenwagen in das Krankenhaus Höxter gebracht.